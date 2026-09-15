By: Khanh Vu Duc
Japan is trying to arrange a meeting between Prime Minister Sanae Takaichi and US President Donald Trump before Trump meets Chinese President Xi Jinping later this month. The timing is reveali…
Japan is trying to arrange a meeting between Prime Minister Sanae Takaichi and US President Donald Trump before Trump meets Chinese President Xi Jinping later this month. The timing is reveali…
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