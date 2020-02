A Lovely French Song

Link to the Youtube video:-

http://www.youtube.com/watch?v=NUh0i7tJpTk&list=FLlMBDFYTe8MGL_Z6TJc6LOg

La Pluie (By Zaz) French Lyrics :-

Le ciel est gris la pluie s'invite comme par surprise

Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise

Les parapluies s'ouvrent en cadence

Comme une danse,

Les gouttes tombent en abondance

Sur douce France.

Tombe tombe tombe la pluie

En ce jour de dimanche de décembre

à l'ombre des parapluies

Les passants se pressent se pressent sans attendre

On l'aime parfois elle hausse la voix elle nous bouscule

Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule

Puis elle revient comme un besoin par affection

Et elle nous chante sa grande chanson

L'inondation

Tombe tombe tombe la pluie

En ce jour de dimanche de décembre,

à l'ombre des parapluies

Les passants se pressent se pressent sans attendre

Tombe tombe tombe la pluie

En ce jour de dimanche de décembre

à l'ombre des parapluies

Les passants se pressent se pressent sans attendre

Et tombe et tombe et tombe, tombe

Et tombe et tombe et tombe...

My English Rendition of the Lyrics :-

The sky is grey, the rain invites herself as if by chance

She’s in our home, and consumes us like in a rite

Umbrellas open up in rhythm as in a dance

Raindrops fall in abundance

Over gentle France

Fall, fall, fall the rain

On this day a Sunday in December

In the shade of umbrellas

Passers-by hurry, hurry, without delay

One loves her when she shouts, pushing us around

She gives nothing more than news of a heat wave

Then she comes back as if in need of affection

And she sings us her great song

Of inundation

Fall, fall, fall the rain

On this day a Sunday in December

In the shade of umbrellas

Passers-by hurry, hurry, without delay

Fall, fall, fall the rain

On this day a Sunday in December

In the shade of umbrellas

Passers-by hurry, hurry, without delay

And fall, and fall, and fall, fall…

And fall, and fall, and fall